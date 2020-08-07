Не бывает мира без справедливости

В торжествах, которые были посвящены 25-й годовщине военной операции «Буря», ознаменовавшей восстановление территориальной целостности Республики Хорватия, впервые в истории страны участвовал политик – представитель партии этнических сербов.

Вице-премьер Хорватии от сербской партии Борис Милошевич – однофамилец политика, который в 90-е годы развязал кровопролитную войну в бывшей Югославии – говорил о необходимости уважать память жертв всех национальностей. И с ним согласился и премьер Хорватии Андрей Пленкович, и другие политики и общественные деятели страны. Не согласились только многие в соседних странах – Сербии и Боснии и Герцеговине. Там Бориса Милошевича критиковали за участие в торжествах, но это было предсказуемым, пишет Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Мир без справедливости превращается в долгое прозябание на окраине собственного будущего

И вот парадокс: Босния и Герцеговина – тоже страна с восстановленной территориальной целостностью. Но только там не было победы над агрессором и его марионетками. Мир в Боснии был установлен благодаря давлению международного сообщества в первую очередь на тех, кто оказался жертвами войны. Поэтому о подлинном примирении общин в Боснии можно только мечтать. Хорватия – пусть с большим трудом, но приходит к национальному миру, серб в хорватском правительстве не вызывает больше отторжения и недоумения. А в Боснии и Герцеговине по-прежнему каждый за себя. Мир наступил, но справедливость не восстановлена – и это можно заметить каждый раз, когда в стране вспоминают о трагических событиях в Сребренице, где армией боснийских сербов было уничтожено мужское население города. У боснийских мусульман и хорватов – своя правда о той войне и том уничтожении. А у боснийских сербов – своя, пусть даже эта правда не имеет ничего общего с тем, что было на самом деле. И даже если сербский политик пытается участвовать в церемониях в Сребренице –как это было с действующим президентом Сербии Александром Вучичем в 2015 году – то это вызывает не одобрительную реакцию, а озлобление. Потому что кажется легитимизацией несправедливости. Ведь важно не только то, что ты пришел, а с какой правдой ты пришел.

Тем в Украине, кто верит, что можно просто договориться о будущем Донбасса и Крыма, согласившись с требованиями агрессора – придется в будущем убедиться, что мир без справедливости превращается в долгое прозябание на окраине собственного будущего. Достаточно сравнить судьбу Хорватии и Боснии, чтобы это понять.