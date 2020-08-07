Лукашенко попросился в доноры крови для оппозиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом, сообщил о желании стать донором плазмы крови с антителами для оппозиционеров.

Об этом он сказал во время вручения госнаград медикам, передает «БелТА«. Лукашенко обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику, чтобы тот «тоже записал его в этот «золотой фонд», когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей».

«Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле», – заявил президент.

Он добавил, что это «самый простой путь повернуть их в сторону государства» и в сторону самого Лукашенко.

«Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить», – сказал политик, добавив, что его слова – это «такая полушутка-полуправда».

Александр Лукашенко на вручении наград медикам. БелТА

Вручение наград медикам. БелТА