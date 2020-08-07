Вибух у Лівані: на фоні катастрофи у Бейруті: Кіпр ліквідував запаси селітри, вилучені декілька років тому (відео)

Влада Республіки Кіпр знищила запаси аміачної селітри, які були вилучені на острові в 2015 році в ході спецоперації по запобіганню ймовірного теракту. Про це в середу інформував в телеефірі офіційний представник кіпрської поліції Хрістос Андреу, пише УНН з посиланням на місцеве видання Cyprus Mail.

“8,3 тонн нітрату амонію були виявлені п’ять років тому в підвалі одного з будинків міста Ларнаки”, — сказав він. За словами Андреу, вся ця селітра згодом була знищена на спеціальному полігоні біля села Маркі в адміністративно-територіальному окрузі Нікосія.

Згідно з однією з версій, об’єктом можливого теракту могло стати посольство Ізраїлю в кіпрській столиці Нікосії. Винним в події з виявленням селітри був визнаний пов’язаний з шиїтської партією “Хезболлах” ліванець з канадським підданством Хусейн Басам Абдалла, який був засуджений на шість років ув’язнення за “за участь в діяльності кримінальної та терористичної організації, нелегальне зберігання вибухових речовин і за відмивання грошей”. Кіпрська влада не стала тримати його у в’язниці до кінця терміну і в підсумку депортувала.

Саме нітрат амонію став речовиною, яка вибухнула напередодні на складі в порту Бейрута. Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будинків, понад 300 тис. людей залишилися без даху над головою. Загинули 137 осіб, постраждали близько 5 тис., десятки людей вважаються зниклими без вести. За даними МВС Лівану, причиною вибуху стало загоряння понад 2,7 тис. тонн аміачної селітри, що сталося під час зварювальних робіт, конфіскованої митними службами ще шість років тому.

: unn.com.ua

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