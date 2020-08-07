«На потерпевшего не обратил внимания»: что делал Ефремов сразу после ДТП

Свидетели ДТП с трагическим концом были шокированы, когда из дорогого внедорожника выкарабкался известный актер, представитель актерской династии Михаил Ефремов. По словам очевидцев, он плохо понимал, что происходит.

«Ефремов был в неадекватном состоянии. Очень в пьяном. Когда он подошел, от него разило алкоголем. На потерпевшего он внимания не обращал. Ему было жалко автомобиль, он смотрел на свою машину», — рассказал свидетель аварии Роман Шрамко.

Мужчина вспомнил, что Ефремов попросил у него сигарету и сел у тротуара. В это время другие очевидцы ДТП пытались помочь пострадавшему Сергею Захарову, передает телеканал «Звезда».

Сегодня, 7 августа, проходит третье заседание суда по делу Ефремова. Накануне в основном слушали показания свидетелей и изучали видеозаписи.

Адвокат актера Эльман Пашаев по-прежнему уверен в своей победе. Он пообещал, что в скором времени суд и общественность увидят заготовленные козыри.

Александр Добровинский, представляющий семью погибшего, заявил, что будет «толстая пачка» компенсации. Сам обвиняемый ничего не говорит, а во время слушания рисовал какие-то рисунки на листке.