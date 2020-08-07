Замовник вбивства чернівецького авторитета «Пачі» втік за кордон

Шевченківський районний суд Чернівців постановив взяти під варту раніше судимого 38-річного уродженця міста Суми Андрія Грека, якого підозрюють в організації та скоєнні за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст.115 КК України) вбивства буковинського кримінального авторитета Євгена Боршана на прізвисько «Пача». Відповідне рішення 4 серпня 2020 року ухвалив слідчий суддя Петро Мамчин.

Служитель Феміди проголосив ухвалу, згідно якої після затримання Грека суд має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу. З радарів правоохоронців офіційною датою зникнення Андрія Григоровича вважається 14 травня 2020 року.

Саме того дня слідчим було винесено постанову про оголошення Грека в розшук за підозрою в причетності до вбивства «Пачі». Останнього, як раніше зазначалося на сторінках Dетектив-Info 4 квітня 2020 року зі спеціально обладнаної засідки на території автостоянки ЖК «Водограй» по вулиці Воробкевича в Чернівцях смертельно поранив колишній викрадач автівок Олег Муха.

Мотивом для вбивства Боршана слідство вважає особисту помсту з боку Грека — між достойниками відбувся конфлікт, який правоохоронці пов’язують з розподілом сфер впливу у криміногенному середовищі на Буковині.

Невдовзі після розстрілу «Пачі» силовики вирахували та взяли під варту причетних до злочину осіб з оточення Грека. Один з підозрюваних у посібництві вбивства кримінального авторитета зголосився підтвердити версію поліції, після чого його допитали в суді.

Що ж стосується самого Грека, то 26 червня 2020 року було винесено постанову пр його оголошення в міжнародний розшук. Згідно інформації оперативних підрозділів поліції чоловік перетнув кордон України та на даний момент може перебувати на чужині.