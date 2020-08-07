Злодій в законі «Коба Руставський» залишився без запобіжного заходу. Його екстрадицію до Іспанії зірвано

Печерський районний суд відмовив у продовженні строку запобіжного заходу для 46-річного уродженця грузії Коби Шемазашвілі, який відомий в статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько «Коба Руставський» та перебуває в міжнародному розшуку за поданням правоохоронців Іспанії за обвинуваченнями у відмиванні коштів та причетності до організації вбивства (ст. ст. 139, 301, 515 КК Іспанії) на території Франції ще одного «короля злочинного світу» — Володимира Джанашія на прізвисько «Ладо».

Відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Тетяна Ільєва.

З матеріалів судової справи випливає: про подовження строку раніше обраної заборони королю злочинного світу покидати арендовану квартиру в столичному ЖК «Престиж-Холл» (ця нерухомість належить дружині директора ДП «Укрінтернерго» Тетяні Андрієнко) в нічний період доби клопотав новоспечений прокурор Києва Олег Кіпер.

У його зверненні була наведена детальна хронологія подій, які відбувалися в юридичній площині з Шемазашвілі після його затримання на Осокорках 1 березня 2020 року.

Як відомо, тоді «король злочинного світу» опинився за гратами (з скандальними нюансами його пригод у неволі можна ознайомитися в матеріалі «Стидоба через Кобу») та постало питання щодо видачі достойника до Піренеїв.

З цього приводу ще 8 квітня 2020 року Офіс Генерального прокурора доручив столичній прокуратурі проведення екстрадиційної перевірки. Протягом двох місяців вона так і не була завершена, а зрештою — взагалі припинена. Підставою для цього стало отримання з Королівства Іспанія додаткових документів щодо «кейса Шемазашвілі».

Зокрема, у них зазначалося: справа з обвинувальними висновками відносно уродженця Грузії вже призначена до судового розгляду. Через це подальшу долю Коби Шалвовича згідно вітчизняного законодавства має вирішувати вже не Генпрокуратура, а Міністерство юстиції. Відомство Дениса Малюськи, у свою чергу, 10 червня також доручило проведення екстрадиційної перевірки прокуратурі Києва. На той момент, як вже зазначалося на сторінках Dетектив-Info, «злодій в законі» кілька днів як перебував на волі. Випустити його з-за ґрат 3 червня 2020 року постановив Київський апеляційний суд. Ухвалення такого рішення злі язики пояснювали змащенням справи «Коби Руставського» еквівалентом близько 2 млн. дол., натомість адвокати Шемазашвілі називали його повністю законним.

Як би там не було, але вже 4 червня 2020 року — якраз в день ухвалення Верховною Радою так званого «антизлодійського» закону, Шемазашвілі святкував чергову перемогу в українських судах. Тоді Шевченківський райсуд столиці відмовив у подовженні строку його тримання під вартою.

«Король злочинного світу» опинився під домашнім арештом, але й цей запобіжник рішенням Печерського суду 2 липня поточного року не було подовжено. Відповідне рішення наразі оскаржується прокурорами.

Так само в апеляційній інстанції перебуває інший уламок справи «Коби Руставського». Йдеться про суперечку навколо українського громадянства Шемазашвілі.

Раніше Dетектив-Info писав, що завдяки травневому рішенню Окружного адміністративного суду столиці «злодій в законі» отримав тимчасову індульгенцію від вітчизняних можновладців у питанні його ймовірної видачі іспанцям.

3 липня ОАСК остаточно пристав на бік «Коби Руставського» — було задоволено його скаргу про скасування рішення, яким у 2011 році «короля злочинного світу» позбавили громадянства України. З таким не погодилися вже донецькі міграційники. Розгляд їх скарги в Шостому апеляційному адміністративному суді призначено на 8 вересня 2020 року.