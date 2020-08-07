“Нормандія” – це початок свободи Донбасу”: Зеленський поділився враженнями від поїздки в ООС

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту в район проведення операції Об’єднаних сил.

Зокрема, він заявив, що переговори у “нормандському форматі” є відправною точкою для повернення “нашої багатостраждальної території до цивілізації”. Він запевнив, що це, зокрема, стане можливим завдяки “суперовій команді перемовників”, яка наразі сформована з української сторони.

Про це Зеленський написав надвечір у п’ятницю, 7 серпня, після двох днів перебування на Донеччині.

“Що я робив на Донбасі два дні? Багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям. Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах”, – написав президент у фейсбуці.

За його словами, переговори у “нормандському форматі” дали величезний поштовх, аби Україна напрацювала “логістику миру”.

“Мінськ” відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно і наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є”, – йдеться в дописі президента.

Зеленський заявив, що за два дні проїхав 100 кілометрів, мав відверті розмови з бійцями на фронті, “активно моніторив ситуацію”, виходив на передову.

“Хочеш перевірити режим тиші – їдь і контролюй сам. Вірю насамперед бійцям з передової, які можуть порівняти ситуацію: якою війна була торік, якою – в першій половині 2020-го і як воно зараз… Попри дрібні провокації можна казати, що нам вдається виконувати свою частину надскладних домовленостей”, – каже президент.

Він акцентував, що військові “прекрасно та професійно оцінюють усі можливі ризики”, але “потрібно, щоби й інша сторона нарешті зрозуміла цінність миру” та теж прискіпливо дотримувалася режиму припинення вогню.

“Що далі? А далі – знову важкі переговори. “Нормандія” – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. “Нормандія” – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було”, – резюмував президент.