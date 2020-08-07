Район на Буковине попал в «красную зону» из-за многолюдных свадеб

Три масштабные свадьбы, которые состоялись в Кицманском районе Черновицкой области, стали очагом распространения COVID-19. Об этом заявил глава Черниговской областной государственной администрации Сергей Осачук.

По словам губернатора, из-за высокой заболеваемости, которую вызвали свадьбы на 300-500 человек каждая, район вторую неделю подряд попадает в «красную» зону карантина.

«Уже установили, что 20% всех гостей, которые были на праздновании, имеют подтвержденный COVID-19. Значительно большее количество людей находится в статусе контактных лиц», — сказал он.

Также Осачук отметил, что рост заболеваемости наблюдается среди буковинцев, которые вернулись с курортов – 20% отдыхающих после возращения получают положительный тест на коронавирус.

В ОГА считают, что через несколько недель произойдет максимальная нагрузка на медучреждения, в которых лечат больных COVID-19.