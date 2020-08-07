У Зеленського порахували, скільки грошей потрібно для відновлення Донбасу

Для відновлення окупованій Росією частини Донбасу потрібно близько $ 10 мільярдів, що приблизно становить 5-7% ВВП України.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі «Радіо Свобода».

«Попередня оцінка – це близько $ 10 мільярдів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольною території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП », – сказав він.

Також Устенко вважає, що необхідно створити фонд, в тому числі і на гроші донорів, для того щоб відновлювати тимчасово окуповані території після їх реінтеграції.