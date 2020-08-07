Евросоюз не разрешил гражданам Украины въезд на территорию ЕС из-за коронавируса

Украина не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС. Об этом говорится в решении Совета ЕС.
Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки.
Так, с с 8 августа государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай при условии подтверждения взаимности.
Данный список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях.
Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.
Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки.
Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:
- число новых случаев заражения Covid-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его;
- должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;
- общая реакция на Covid-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).