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Евросоюз не разрешил гражданам Украины въезд на территорию ЕС из-за коронавируса

08.08.2020

Украина не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки.

Так, с  с 8 августа государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай;
  • Китай при условии подтверждения взаимности.

Данный список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки.

Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:

  • число новых случаев заражения Covid-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его;
  • должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;
  • общая реакция на Covid-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).
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