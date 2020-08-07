Минюст объяснил украинцам, как подать жалобу в Европейский суд по правам человека

Каждый гражданин имеет право подать в Европейский суд по правам человека жалобу для защиты своих интересов.
Об этом напомнило западное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Требования к должным образом заполненному заявлению изложены в статье 47 Регламента Суда. Более детальная информация предоставляется в Практических рекомендациях по возбуждению производства, прилагаемых к Регламенту Суда и которые можно найти на интернет-сайте Суда (только на официальных языках Суда).
Жалоба должна отвечать требованиям приемлемости, а именно:
- жалоба касается нарушенного права, изложенного в Европейской конвенции по правам человека;
- жалоба направлена против государства, которое ратифицировало Конвенцию или соответствующий Протокол;
- жалоба касается фактов, за которые несет ответственность определенная государственная структура;
- нарушение основополагающего права касается вас лично и непосредственно (вы имеете «статус жертвы»);
- перед подачей жалобы в Суд вы должны подать ту же жалобу в национальные суды, в частности и высшую судебную инстанцию Украины;
- вы подали в Суд заполненное должным образом заявление в течение шести месяцев после даты вынесения окончательного решения на национальном уровне;
- ваши жалобы основаны на достоверных фактических данных; вы должны обосновать свое заявление: четко описать обстоятельства дела и приложить в их подтверждение документы, решения, медицинские справки, показания свидетелей и т. п.;
- ваши жалобы не были уже рассмотрены Судом или другим международным органом.