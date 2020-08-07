Минюст объяснил украинцам, как подать жалобу в Европейский суд по правам человека

Каждый гражданин имеет право подать в Европейский суд по правам человека жалобу для защиты своих интересов.

Об этом напомнило западное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Требования к должным образом заполненному заявлению изложены в статье 47 Регламента Суда. Более детальная информация предоставляется в Практических рекомендациях по возбуждению производства, прилагаемых к Регламенту Суда и которые можно найти на интернет-сайте Суда (только на официальных языках Суда).

Жалоба должна отвечать требованиям приемлемости, а именно: