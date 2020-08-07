Джамала поделилась личным опытом путешествий

Артистка вернулась с отпуска, который провела в Турции с семьей.

Известная украинская исполнительница Джамала, которая сыграет первый концерт после рождения второго сына, поделилась подробностями перелета с двумя детьми.

Напомним, спустя месяц после родов артистка решилась отправиться в путешествие с семьей в Турцию, Мармарис. Деталями отпуска звезда не забывала делиться в социальных сетях, а вопрос, как комфортно пережить перелет интересовал многих поклонников.

“Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером — Бекир, Эмир, Селим и я. Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше”, – сообщила Джа.

Так, на странице в Instagram певица разместила лайфхаки для родителей, в которых она посоветовала запастись терпением.

1. Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! По словам Джамалы, детские чемоданы, которые должны возить дети — это развод. По ее наблюдениям, в итоге это становится лишним грузом для взрослых.

2. Вещей нужно брать ровно столько, сколько хотели бы взять. Однако потом следует оставить дома ровно половину.

3. Коляска. Обязательно должна легко разбираться одним нажатием локтем или ногой.

4. В ручную кладь артистка берет рюкзак, в котором находится все необходимое для двух детей: аптечка, памперсы с запасом. “Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолёт может остановиться в пустыне… Ладно, с пустыней переборщила”.

5. Лёгкий перекус — печеньки, яблоки, бананы.

6. Мультики для малышей — обязательный пункт для родителей.

: showdream.org