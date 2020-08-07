Число погибших при взрыве в порту Бейрута превысило 150 человек и 17 из них не смогли опознать

Минздрав Ливана обновил данные о числе погибших при взрыве в порту Бейрута. Согласно информации ведомства, трагедия унесла жизни более 150 человек.

Об этом в пятницу, 7 августа, информирует .

Сообщается, что всего погибшими признаны 152 человека, большинство из которых ливанцы и сирийцы, а также граждане Бангладеш, Пакистана, Австралии и Египта. Еще 17 погибших идентифицировать пока не удалось.

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва. В результате трагического происшествия в Бейруте разрушены дома, 300 000 человек остались без крыши над головой.

Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.