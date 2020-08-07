Нацсоюз журналистов отреагировал на задержание украинцев в Минске

НСЖУ призвал Беларусь уважать права журналистов.

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала «Настоящее Время» белорусской милицией в Минске. Белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации.

Такое заявление сделал глава НСЖУ Сергей Томиленко на странице в Facebook.

«Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала «НВ». Выполнение профессиональных обязанностей — это не преступление, а норма», — подчеркнул он.

Кроме того, НСЖУ проинформирует Европейскую федерацию журналистов и международных партнеров о задержании съемочной группы телеканала «Настоящее Время».

«Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать», — добавил Томиленко.

Напомним, сегодня телеканал «Настоящее Время» сообщил о задержании своих корреспондентов в Минске. Накануне телеканал освещал сорванный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Среди задержанных украинцы — Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.