Всем украинским банками с 1 сентября разрешат принимать сильно изношенные банкноты

С 1 сентября все украинские банки смогут принимать и передавать для исследований в регулятор изношенные банкноты. Ранее этим могли заниматься только уполномоченные банки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в пятницу.

Как отмечается, соответствующие изменения были внесены постановлением правления центробанка от 31 июля 2020 года №114 «Об утверждении изменений к правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет нацвалюты Украины», которое обнародовано на сайте Нацбанка и вступает в силу с 1 сентября.

НБУ отмечает, что данное постановление также распространяет на инкассаторские компании требования, которые ранее относились только к банкам, по изъятию и передаче сомнительных банкнот для исследований в НБУ, а также по изъятию и передаче банкнот, окрашенных специальным раствором из-за несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, правоохранителям.

Также НБУ ввел требование по проведению банками инкассаторскими компаниями учебных мероприятий для повышения уровня знаний сотрудников, работающих с наличностью относительно признаков подлинности и платежности банкнот (монет) гривни.

Согласно сообщению, соответствующим постановлением Нацбанк отменил норму о рассылке банкам плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет) в связи с тем, что на сайте центробанка размещена их электронная версия, а также уточнил определение ряда признаков изношенных и поврежденных банкнот.

В документе указывается, что к ним, в частности, относятся поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и разрезанные или разорванные банкноты, которые сохранили целую часть, площадь которой не меньше 55% начальной, а также банкноты, составленные из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна с одной из частей не менее 50% начальной площади, при условии, что общая площадь этих частей — не менее 98% начальной.

К ним также относят банкноты с загрязнениями, пятнами, надписями, оттисками штампов (кроме печатей о погашении) площадью не более 400 кв. мм и банкноты, которые в результате загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей плоскости (за исключением банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей), указывается в постановлении.

Кроме того, изношенными являются обработанные специальными химреактивами во время проведения оперативных мероприятий или следственных действий, а также ламинированные и разрезанные на три и более частей (включая склеенные) банкноты.

По документу в этот список также входят разорванные на две части банкноты, на которых нет бы одного серийного номера, и общая площадь этих частей не меньше, чем 55% начальной, банкноты, поврежденные во время чрезвычайного режима и банкноты, загрязненные химическими, радиоактивными или токсическими органическими веществами, которые при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека.

Завершают этот перечень банкноты, которые из-за повреждения огнем, водой, различными жидкостями имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугливание бумаги на отдельных участках, и площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% начальной, либо, если в связи с этим создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить, поясняется в постановлении.