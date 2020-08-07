Интервальное голодание показало эффективность при лечении рака груди

Фастинг, или интервальное голодание, – режим питания, при котором между приемами пиши устанавливаются длительные паузы, от 12 до 24 часов. Скажем, завтрак в 8 утра и ужин в 8 вечера, без всяких там обедов или, не дай бог, перекусов. Или завтрак в 8, обед в 15 часов, и на этом все до следующего завтрака. Это модная диета, которой следуют, в частности, Хью Джекман и Бейонсе. Многим людям фастинг помогает согнать лишние килограммы и надолго остаться в желанном весе. Но оказалось, что фастинг полезен еще в одной сфере.

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Национального института рака в Милане в сотрудничестве с Университетом Генуи провели исследование, согласно которому комбинацция фастинга и гормональной терапии в перспективе может применять как лечение рака молочной железы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. Участие в нем приняли 36 женщин, а некоторые дополнительные эксперименты провели на мышах. Группа ученых пришла к выводу, что комбинирование интервального голодания и эндокринной терапии имеет многообещающий эффект, но давать более точные прогнозы пока рано.

«Наше новое исследование показывает, что фастинг вместе с эндокринной терапией при раке молочной железы может уменьшить опухоль молочной железы у женщин. У мышей эта комбинация уменьшала даже резистентные к химиотерапии опухоли», — говорит Вальтер Лонго, соавтор исследования, руководитель Института долголетия факультета геронтологии в Университете Южной Калифорнии.

По его словам, исходя из полученных данных, можно утверждать, что подобная диета снижает уровень лептина, инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1), высокая концентрация которых в крови приводит к раку.

: vokrugsveta.ua