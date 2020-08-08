На Львовщине 19-летний водитель сбил и трижды переехал ребенка

В Дрогобыче Львовской области 19-летний водитель, двигаясь задним ходом на авто, сбил четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате на парковке.

При этом после столкновения парень за рулем трижды переехал ребенка. Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу. О состоянии ее здоровья не сообщается, передает пресс-служба ГУ НП региона.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа в 18:20 на улице Стрыйской в городе Дрогобыч. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 19-летний житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку», – говорится в сообщении.

Самокат девочки

По факту наезда на ребенка начато уголовное производство по ч.1 ст.286 УКУ. Санкция статьи максимальное наказание ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять авто. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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