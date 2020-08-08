В Одессе на пляже заметили ядовитого ската

Дайвер обнаружил ската-хвостокола в районе собачьего пляжа Одессы, который является редким в тех краях.

Об этом сообщается Telegram-канале «Одесса Info». Яд хвостокола очень опасен для человека

«Дайвер рассказал, что данный вид скатов — крайне пуглив, и в дневное время, когда на пляже много отдыхающих, он уходит и залегает на дно», – говорится в сообщении.

При этом дайвер отметил, что в некоторых экстренных ситуациях он может начать отбиваться, а его яд очень опасен для человека, поэтому после удара шипом необходима срочная госпитализация.

(Видео – Telegram «Одесса Info»)