П’яного львів’янина не пускали в ТРЦ, тому він погрожував гранатою

Погрожував підірвати гранату в спортивному центрі — у Львові поліцейські затримали зловмисника і повідомили йому про підозру. Про це повідомили «Гал-інфо» у відділі комунікації поліції Львівській області, передає УНН.

Постраждалих у результаті події немає. Гранати або інших вибухонебезпечних предметів поліцейські у затриманого не виявили.

5 серпня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від працівника охорони одного з львівських спортивно-торговельних-розважальних центрів. За словами заявника, невідомий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, загрожує підірвати гранату.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, спецназівці, а також співробітники інших служб поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, близько сьомої години вечора 30-річний львів’янин намагався пройти в приміщення центру, однак, охоронці, не пустили його, мотивуючи тим, що він знаходиться в нетверезому стані. Тоді чоловік заявив, що має з собою гранату і, якщо його не пропустять всередину, підірве її. Гранати або інших вибухонебезпечних предметів поліцейські у нього не виявили.

Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.