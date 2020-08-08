Противагу Авакову. Навіщо Зеленському кат Майдану в ОПУ

«Слуги народу» продовжують плювати на закон.

Призначення в Офіс президента колишнього чиновника МВС часів Януковича Олега Татарова багатьох змусило задуматися про те, навіщо нової влади старі професіонали, пише ГК.

У середу, 5 серпня, президент Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Олега Татарова – особистість дуже відому ще з часів президентства Віктора Януковича і Революції Гідності. І це подія говорить багато про кадрової політики і стратегії, якої дотримуються в Офісі президента.

Варто коротко нагадати, що, власне, знаменитий колишній міліцейський чиновник. У 2010-2014 роках Олег Татаров працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС. Особливо «прославився» в період Майдану, коли особисто переконував ЗМІ та зарубіжних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе, і персонально відповідав за здійснення кримінального переслідування учасників протестів.

Він курирував кримінальні провадження щодо Тетяни Чорновол, Дмитра Булатова, учасників Автомайдану. На одному з відео з участю Татарова колишній міліцейський чин, за словами адвоката членів сімей Небесної сотні Євгенія Закревська, відверто бреше про події в Кріпосному провулку і на Щорса 23 січня 2014 року.

«Бреше Татарів не просто так, а щоб легітимізувати злочину — звіряче побиття, катування, знищення автомобілів протестувальників у ході, яку планували і в якій брали участь, кримінальна міліція, титушки, керівництво Київським головком і МВС . Побитих протестувальників тоді затримали, більшість кинули під варту, інкримінували як і повідомляв Татарів — хуліганські дії і масові заворушення. Те, що він бреше вже встановлено вироками суду, що набрали законної сили. По частині фігурантів. По всім іншим фігурантам тривають судові процеси. Все більше двох десятків обвинувачених», — написала Закревська на сторінці в Фейсбук.

Тридцятирічний доктор юридичних наук, професор Татарів також запевняв, що, наприклад, Булатов, якого тоді знайшли в лісі після викрадення титушками, привласнив собі гроші Автомайдану – пізніше цю інформацію спростували.

Коли у МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова. Через два роки, вже в часи президентства Петра Порошенка, Татарів став радником голови Херсонської ОДА Андрія Путілова — міг стати і заступником, але широкий громадський резонанс не дозволив цьому статися. Члени команди губернатора і херсонські політики переконували, що призначення Татарова — відмінне рішення, а сам він, за словами нардепа від БПП Олександра Співаковського, завжди був за Майдан, просто працював під прикриттям. «Штирлицы були завжди», — так Співаковський відгукнувся про соратника Захарченко.

Ходили чутки, що Татарів нібито займався звільненням українських полонених з «ЛНР» і «ДНР» – щоправда, чіткої інформації про те, в якій ролі і саме цим займався Татарів, так і не з’явилося.

Після цього колишній чиновник ще кілька разів з’являвся у ЗМІ вже у ролі адвоката – так, він захищав Вадима Новинського у справі про викрадення митрополита УПЦ Олександра Драбинка, яке Генпрокуратура успішно провалила. Також його називали близьким до колишнього президента «Укрбуду» Максиму Микитасю, якому надавала послуги адвокатська компанія Татарова.

На новій посаді Татарів, за його ж словами, буде займатися правоохоронним блоком, боротьбою з корупцією та захистом прав людини — останнє з вуст людини з такою багатою біографією швидше звучить як оксюморон. «У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини», — заявив Татарів.

Говорячи про логіку цього призначення, варто згадати останні заяви радника Єрмака Михайла Подоляка — нібито президент Зеленський посварився з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Фактично, глава держави призначив Татарова «в піку» Авакову. Але чому саме Татарова?

По-перше, у команди президента банально немає кадрів. Після політичного воскресіння Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна парадигма «нових осіб», схоже, остаточно канула в Лету. До того ж, як показує практика, з людьми часів Януковича у Зе-команди куди більш тісні відносини, ніж з людьми часів Порошенко. Так що такий вибір міг бути продиктований виключно тим, що більше вибирати-то і не з кого.

По-друге, в Зе-команді, подейкують, панічно бояться збройного протесту. А він цілком може початися, зокрема, в Нацгвардії, багато хто з бійців якої пройшли війну. Логічно припустити, що саме на «упокорення» Нацгвардії і можуть бути спрямовані зусилля Татарова. І ніхто з можновладців йому заважати не буде. Адже розмови про призначення «правої руки» Захарченко під владу почалися ще навесні — тоді Ініціативна група постраждалих на Майдані виступила проти призначення Татарова, але ніякої реакції на це звернення з боку Банкової не було.

Показово і те, що з точки зору закону жоден чиновник ВП не має права впливати на силові структури. Крім того, координація і нагляд за правоохоронними структурами, про що говорив Татарів, — виключна компетенція Генпрокурора. Але команда президента раз за разом показує, що їм закон не писаний.

Доводиться погодитися з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком, який резонно зазначив, що політично призначення люстрированного виконавця репресій щодо Майдану є викликом усім демократичним силам країни і кроком назустріч Януковичу. І чим більше «професіоналів» епохи ростовського втікача буде призначати Зе-команда, тим швидше може завершитися її і так не особливо успішне правління.

grom-ua.org