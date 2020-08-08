Трамп заявив про атаку в Бейруті

При цьому влада Лівану інформували, що вибух 2700 тонн селітри в порту столиці стався під час зварювальних робіт.

Президент США Дональд Трамп назвав вибух у порту Бейрута “жахливої атакою”. Про це він заявив на брифінгу в Білому домі у вівторок, 4 серпня.

“Я зустрічався з деякими з наших чудових генералів. <…> Схоже, вони думають, що це була атака. Це була якась бомба, так. Це схоже на жахливу атаку”, – зазначив американський лідер.

Свою заяву Трамп зробив, незважаючи на те, що попередньою причиною надзвичайної ситуації в столиці Лівії є вибух 2700 тонн селітри під час зварювальних робіт в портовому складі.

Також глава Білого дому підтвердив готовність США допомогти ліванському народу.

“Сполучені Штати готові допомогти Лівану. У нас дуже хороші відносини з народом Лівану. Ми будемо там, щоб допомогти”, – сказав Трамп журналістам.

Як повідомлялося, після вибуху в порту Бейрута Вища Рада оборони Лівану оголосив столицю районом стихійного лиха.