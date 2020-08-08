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Банди влаштовують заворушення, жителі їх бояться, а поліція нічого не може зробити

08.08.2020

Ні це не про США і не про бунт чорношкірих…

Банды устраивают беспорядки, жители их боятся, а полиция ничего не может сделать

Поліція Таїланду визнала, що ситуація в місті Лопбурі, де відбувся швидкий зріст популяції макак, вийшла з-під контролю, пише The Mirror.

Жителі туристичних районів бояться залишати свої будинки через мавп, які влаштували штаб-квартиру в покинутому кінотеатрі. У червні повідомлялося, що близько 6 тисяч мавп тероризують місцевих жителів, нападаючи на всіх, хто стоїть на їхньому шляху. Все це — через брак туристів, які зазвичай годують макак

Банды устраивают беспорядки, жители их боятся, а полиция ничего не может сделать

Деякі городяни спочатку вирішили, що кращий спосіб заспокоїти тварин — дати їм солодощі і фастфуд, але це тільки погіршило ситуацію. Нова солодка дієта зробила мавп гіперактивним, вони стали набагато більше розмножуватися. Така їжа також шкодить здоров’ю тварин: у міських мавп менше м’язової маси, ніж у їхніх диких побратимів, багато хто страждає від хвороб крові і гіпертонії.

Поліція, яка використовує рогатки, щоб стримати збожеволілих мавп, визнала, що вона безсила. Один з поліцейських сказав, що спроби розігнати великі групи були «безнадійні». Він зазначив, що серед мавп багато дитинчат.

Банды устраивают беспорядки, жители их боятся, а полиция ничего не может сделать

Деякі райони міста тепер стали забороненими зонами, так як тварини почали влаштовувати там погроми. Влада Таїланду зараз намагаються стерилізувати як можна більше мавп, а в майбутньому хочуть побудувати для них притулок за межами міста.

До пандемії коронавіруса мавпи залучали у Лопбурі безліч туристів. Вони купували фрукти у місцевих продавців, щоб нагодувати тварин заради можливості сфотографуватися з ними.

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