Банди влаштовують заворушення, жителі їх бояться, а поліція нічого не може зробити

Ні це не про США і не про бунт чорношкірих…

Поліція Таїланду визнала, що ситуація в місті Лопбурі, де відбувся швидкий зріст популяції макак, вийшла з-під контролю, пише The Mirror.

Жителі туристичних районів бояться залишати свої будинки через мавп, які влаштували штаб-квартиру в покинутому кінотеатрі. У червні повідомлялося, що близько 6 тисяч мавп тероризують місцевих жителів, нападаючи на всіх, хто стоїть на їхньому шляху. Все це — через брак туристів, які зазвичай годують макак

Деякі городяни спочатку вирішили, що кращий спосіб заспокоїти тварин — дати їм солодощі і фастфуд, але це тільки погіршило ситуацію. Нова солодка дієта зробила мавп гіперактивним, вони стали набагато більше розмножуватися. Така їжа також шкодить здоров’ю тварин: у міських мавп менше м’язової маси, ніж у їхніх диких побратимів, багато хто страждає від хвороб крові і гіпертонії.

Поліція, яка використовує рогатки, щоб стримати збожеволілих мавп, визнала, що вона безсила. Один з поліцейських сказав, що спроби розігнати великі групи були «безнадійні». Він зазначив, що серед мавп багато дитинчат.

Деякі райони міста тепер стали забороненими зонами, так як тварини почали влаштовувати там погроми. Влада Таїланду зараз намагаються стерилізувати як можна більше мавп, а в майбутньому хочуть побудувати для них притулок за межами міста.

До пандемії коронавіруса мавпи залучали у Лопбурі безліч туристів. Вони купували фрукти у місцевих продавців, щоб нагодувати тварин заради можливості сфотографуватися з ними.