Це майбутнє нації? Вам не здається, що ми трохи загралися в соціальну державу?

Ми ж живемо в соціальній державі, вірно? Нам про це з кожного праски регулярно повідомляють.

І це непогано, дискусії не вийде.

Держава, так захопившись своєю соціальною порядком денним, перестала помічати особистість тих, кому надає підтримку.

І в деяких випадках це насторожує, скажу більше, треба б задуматися, а чи треба це робити.

Жінка, яка в процесі вагітності дізнається, що у неї, ймовірно, народиться хвора дитина, причому серйозно розумово хворий. Незважаючи на всі попередження лікарів, народжує його.

Що держава робить? Виплачує материнський капітал і, з плином часу, пенсію по інвалідності та інші виплати.

Хтось мені скаже навіщо? Якщо ти про все попереджена, лікарі провели всі дослідження, але ти все одно вирішуєш народити хвору дитину, берімо відповідальність на себе, не розраховуй на державу. З високим ступенем ймовірності, включиться мозок.

Тривалість життя таких дітей різна, іноді вони переживають своїх батьків. Що буде з такою дитиною після їх відходу? Хто буде за ним доглядати, кому він взагалі потрібен?

Навіть при наявності здорових братів і сестер, я дуже сумніваюся, що хто-небудь з них буде нести цю ношу в подальшому. І знову це падає на плечі держави, питається, навіщо це було потрібно?

Патології бувають і фізичні, і лікарі також рекомендують перервати вагітність. Після народження такі діти вимагають багатомільйонного лікування, і це далеко не завжди є гарантією повного одужання. Народжувати, щоб потім збирати гроші на лікування?

Це майбутнє нації, серйозно?

Так іноді живе майбутнє нації

Багатодітні маргінали, ох, як їх люблять всілякі ток-шоу для домогосподарок.

Кілька дітей від різних батьків, мама, вічно п’яна, весела і безвідмовна, в будинку з їжі – одна горілка.

Опіка зобов’язана допомагати, держава зобов’язана платити, їм, взагалі, все завжди повинні, вони ж багатодітні.

Тести ДНК роблять, щоб відновити дуже заплутані родинні зв’язки. На одну дитину кілька претендентів в батьки.

А мати, коли дізнається, від кого власне чергове чадо, не приховує радості. Але не тому, що папка знайшовся у дитини, а тому, що, навздогін до виплат, додадуться аліменти.

Ось радість то яка! За повернення в рідні пенати, відразу ж відзначити цю подію потрібно. Правда, в черговому п’яному угарі, можна знову залетіти, але, держава ж стурбована падінням народжуваності, і тут знову не залишиться осторонь.

На всіх дітей покладаються виплати і материнський капітал. Навіщо працювати?

Діти ростуть, вбираючи таку філософію життя, не бачачи нічого іншого, і кожен з них, якщо не вибереться з цього пекла, буде жити також.

Це майбутнє нації?

Якщо дитина не вибереться з цього пекла, то буде жити також.

Держава переймається демографічним питанням, а, вибачте, якість цієї демографії нікого не бентежить? Кожна дитина з такої сім’ї справить на світ кілька вже своїх дітей з такими ж життєвими цінностями і установками.

Регулярно забезпечувати грошима такі сім’ї і прирікати їх дітей на таку ж життя надалі, по-моєму, верх цинізму. Врятувати цих дітей можна тільки сепарацією від їх батьків, як би страшно це для когось не звучало.

А поки, держава своєю підтримкою тільки потурає маргіналів виховувати наступне покоління маргіналів.

Але є і багатодітні сім’ї просто малозабезпечені, не п’ють.

Мене, як людини розумної, завжди цікавило, навіщо народжувати наступну дитину, якщо попереднього нічого їсти? Навіщо народжувати, свідомо знаючи, що не можеш собі цього дозволити?

Відповідь очевидна: держава ж повинна їм допомагати. Так і хочеться запитати:

«А ви чого-небудь руками робити вмієте?»

При погляді на їх житло, найчастіше, приходиш в жах. Як можна так загидити свій будинок, де ремонту і прибирання не було з моменту його побудови, це як? На ремонт у них грошей немає, а на прибирання хіба гроші потрібні?

Елементарну прибирання можна зробити?

Таким людям, навіть побудуй новий будинок, протягом короткого часу, він перетвориться в такий же брудний сарай, і все тому, що люди звикли так жити і по-іншому не хочуть.

Які цінності такі сім’ї прищеплюють своїм дітям? Якщо дівчинки з таких сімей починають, в свою чергу, розмножуватися років 15-16. Це вчить чого завгодно, але тільки не відповідальному ставленню до життя.

Люди не хочуть і не здатні нести відповідальність за своє життя, за життя своїх дітей, їм весь час потрібен хтось, хто вирішить їх нагальні проблеми і дасть грошей.

Зрозумійте правильно, я не проти багатодітних сімей: є кошти, сили і бажання, будь ласка.

Я проти безвідповідальності і перекладання на плечі кого б то не було своїх труднощів.

Не можеш, банально, прогодувати – не народжуй. Це твоя дитина, твоя відповідальність, перш за все.

Народ в Росії завжди був жалісливим, таким сім’ям завжди допомагали, особливо в селах. Допомагають і зараз, ось тільки цінують такі сім’ї на цю допомогу? Дуже часто вони сприймають її як належне і само собою зрозуміле. Перестань їм допомагати, багато нового про себе дізнаєшся.

<ins style=”box-sizing: inherit;”>За ці роки в новій Росії утворилася така прошарок людей: вони не хочуть працювати, вони ні до чого не прагнуть, рівень усвідомленості на нульовому рівні, їм всі зобов’язані і спробуй не дай. Іноді, вони дуже добре знають свої права, ось тільки їх обов’язки їм ніхто не пояснив, чому. І про відповідальність їм теж не сказали.</ins>

Може нам пора схаменутися і трохи замислитися про необхідність допомоги таким людям, або, принаймні, переглянути підхід до надання цієї допомоги. Вам так не здається?