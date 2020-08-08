Пол Маккартні розповів чому група The Beatles розпалася

Пол Маккартні розповів про те, чому група The Beatles припинила своє існування.

Про це йдеться у новому інтерв’ю Маккартні британському виданню GQ.

Один з учасників колективу назвав причиною розпаду The Beatles сімейні суперечки. Ось, що він має на увазі під цим зворотом.

«Я вважаю, що коли The Beatles розпалися, виникло неправильне уявлення про те, що ми всі ненавиділи один одного. Зараз я розумію, що ми були сім’єю, ми були бандою, а в сім’ях іноді виникають розбіжності. І в сім’ях бувають суперечки. І деякі люди хочуть робити одне, а деякі – інше», – зазначив він.

Також музикант зізнався, що йому довелося подати до суду на The Beatles, щоб захистити спадщину колективу. В іншому випадку права на пісні групи належали б менеджеру Аллену Кляйну.

Інтерв’ю Маккартні було приурочено до його участі в роботі над документальним фільмом “The Beatles: Get Back”, режисером якого виступив Пітер Джексон. Прем’єра стрічки запланована на серпень 2021 року. Вона буде присвячена останньому році існування групи.

: vgolos.com.ua

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