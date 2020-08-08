Росіян попередили про ймовірне подорожчання доставки товарів

У Росії доставка товарів з магазинів може подорожчати вдвічі, в середньому до 600 рублів, з-за нових СанПиНов з надання послуг населенню.

Згідно з проектом документа, який вже знаходиться на затвердженні в Росспоживнагляді, буде заборонено перевозити побутову хімію в автомобілях, доставляють продукти харчування. Тобто одне замовлення, в якому є, наприклад, ковбаса і пральний порошок, доведеться відправляти покупцям різним транспортом, повідомляє газета «Известия».

Така перспектива вкрай стурбувала Асоціацію компаній інтернет-торгівлі (АКІТА), яка направила лист головному санітарному лікарю Ганні Поповій.

Нагадаємо також, що росіяни в минулому році вперше за останнє десятиліття стали менше замовляти із зарубіжних інтернет-магазинів. Як підрахували в червні експерти НДУ ВШЕ, в 2019-му оборот транскордонної інтернет-торгівлі скоротився в порівнянні з 2018 роком на 3% до 323 млрд рублів. Знизилося майже на ті ж 3% і кількість виконаних замовлень: 340 млн проти 349 млн штук роком раніше.

При цьому Національна асоціація дистанційної торгівлі (НАДТ) давала більш низьку, ніж ВШЕ, оцінку, але і вона зафіксувала зниження обсягу транскордонної торгівлі в грошовому вираженні: з $3,24 млрд (близько 203,1 млрд рублів) у 2018-му до $2,85 млрд (близько 184,4 млрд рублів) в 2019-м. Зате саме число замовлених товарів збільшилася на 1% до 380 млн штук.

Раніше в червні стало відомо, що служби доставок міжнародних замовлень почали сповіщати росіян про затримки при доставці посилок, причому в деяких випадках споживачі не можуть отримати свої замовлення з 18 травня. Серед онлайн-магазинів, з яких посилки затримувалися, зокрема, вказувалися сайти ASOS, MyProtein і Look Fantast. Як пояснив директор Boxberry International Марат Артуганов, логістичні компанії зіткнулися з тим, що митниця довше звичайного обробляє міжнародні посилки з-за вступу в силу нових митних правил і недосконалість програмного забезпечення служби.

Пізніше, коментуючи ситуацію, у Федеральній митній службі (ФМС) заявили, що перевізники виявилися не готові до нових правил декларування посилок і не завжди коректно і вчасно подають декларації.

У відомстві підкреслили, що одна з основних завдань служби — припинення незаконного переміщення товарів, що останнім часом носить системний характер».

Додамо, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії затвердили кілька пакетів заходів з підтримки економіки і громадян.

11 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про завершення з 12 травня єдиного періоду неробочих днів, введеного з 30 березня в рамках боротьби з COVID-19.

2 червня прем’єр-міністр Михайло Мішустін представив главі держави загальнонаціональний план по відновленню російської економіки в 2020-2021 роках, повідомивши, зокрема, що вартість нацплану складе близько 5 трлн рублів. 19 червня Путіну був спрямований доопрацьований проект нацплану.