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Правоохоронці ідентифікували понад 100 іноземних найманців на Донбасі

08.08.2020

Українські правоохоронці встановили особи понад 100 іноземних найманців на Донбасі. Проти них порушено кримінальні провадження.

Як пише “Слово і Діло”, про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією відомства, всім їм інкримінується участь у збройному конфлікті, посягання на територіальну цілісність України, напади на підприємства або на людей, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

За даними слідства, з 2014 року за бойовиків на Донбасі воювали громадяни наступних країн:

Болгарія – 2 Вірменія – 7 Грузія – 1 Італія – 19 Іспанія – 27 Казахстан – 12 Литва – Молдова 3 – 26 Нідерланди – 2 Німеччина – 5 Офіс генпрокурора зазначає, що найманці перебували у складі різних підрозділів супротивника – батальйоні «Привид», полицю «Схід», бригадах «Чистяківська» і «слов’янська», батальйонах «Спарта» та «Сомалі», підрозділах «Русичі», «Вовчій сотня», «Брянка СРСР».

Розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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