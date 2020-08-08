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СБУ викрила масштабні розкрадання бюджетних коштів, призначених для соцвиплат учасникам бойових дій

08.08.2020

Служба безпеки України блокувала масштабні розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій, збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 млн грн.

“За даними слідства, до махінацій з державними коштами причетні посадові особи лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли необґрунтованому оформленню інвалідності атовцям і привласнювали передбачені законом виплати”, – повідомляє прес-центр СБУ у ятницю.

Так, правоохоронці задокументували 17 епізодів, пов’язаних з призначенням неправомірних виплат в 2018-2019 роках. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток.

“У разі продовження махінації, учасникам групи вдалося заволодіти б ще понад 6 млн грн з державного бюджету”, – додали у відомстві.

Зараз чотирьом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15 год 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах ) Кримінального кодексу України.

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