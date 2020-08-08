Виявлено Telegram-бот, що поширює персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців, — Офіс омбудсмена

Виявлено чат-бот в месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними (ПІБ, номери військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані про 6 907 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена.

«З метою оперативного припинення незаконного поширення персональних даних громадян України, що в умовах військової агресії з боку Російської Федерації також може завдати істотної шкоди обороноздатності держави, Секретаріатом Уповноваженого були направлені листи на адресу Служби безпеки України та Національної поліції України з метою прийняття відповідними органами заходів реагування у межах їх компетенції. Зокрема, була відзначена необхідність невідкладного блокування Telegram-бота, який на сьогоднішній день продовжує поширювати вказаний файл з персональними даними», — йдеться в повідомленні.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України повідомлено, що підрозділом дізнання Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя).