Нетверезий житель Сум відкрив вогонь по сусідам, які заважали йому відпочивати

У Сумах на одній з вулиць 55-річний чоловік відкрив стрілянину по сусідах. В результаті один з жителів отримав кілька вогнепальних поранень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Подія сталася 6 серпня о 21:20. Як встановили правоохоронці, мав місце конфлікт між мешканцями сусідніх будинків: 55-річним громадянином з одного боку і кількома чоловіками, які у дворі будинку займалися ремонтом автомобілів, з іншого.

«Спочатку нетверезий чоловік, вийшовши на звук автомобільного двигуна, зажадав припинити шум, який заважав йому відпочивати. А коли у відповідь почув лайку та рада проспатися, не знайшов нічого кращого, як скористатися своїм пістолетом травматичної дії. Відкривши стрілянину по людям, захмелілий чоловік завдав непроникаючі вогнепальні поранення живота та грудної клітини 42-річному сумчанину. Той, у свою чергу, завдав стрілку кілька ударів», — йдеться в повідомленні.

У стрілка медики діагностували політравму, закритий перелом правої руки та закриту черепно-мозкову травму. В результаті обидва учасники конфлікту були госпіталізовані в лікарню для надання медичної допомоги.

Правоохоронці затримали стрілка та розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства.

«Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, споряджений патронами з гумовими кулями. Вже встановлено, що спецзасіб належить затриманому, і у чоловіка є всі необхідні дозволи і документи», — наголошується в повідомленні.