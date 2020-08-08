У Львові спалах COVID-19 в сервісному центрі МВС

Сервісний центр, у працівників якого підтвердилася коронавірусна інфекція, закрили на невизначений термін.

Спалах коронавирусной інфекції нового типу зафіксована у Львові, в регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішній справ. Про це, в п’ятницю, 7 серпня, йдеться в повідомленні прес-служби сервісного центру.

Громадянам, які вже зареєструвалися в онлайн-черга на прийом в закритий сервісний центр, запропонували отримати послуги в будь-якому іншому центрі МВС на території Львівської області при наявності талона та попереднього запису по телефону.

«Про відновлення роботи сервісного центру МВС буде повідомлено на нашому сайті», — додали в прес-службі.

Число інфікованих в сервісному центрі МВС — не уточнили.