Жена Олега Винника похвасталась стройной фигурой в платье без лямок

Украинская певица и вероятная жена Олега Винника Таюне похвасталась роскошным нарядом на сцене.

Таюне прославилась как бэк-вокалистка и вероятная жена Олега Винника. Позже девушка решила, что пора делать сольные шаги в творчестве, и начала записывать собственные песни. Их пишет сам Винник. Однако поклонники считают, что делает артист это не просто так.

Из-за того, что Таюне считают тайной женой Олега Винника, за ней внимательно следят в социальных сетях. Так, пользователи вспомнили наряд, в котором Таюне появилась на сцене во время одного из концертов.

“С теплотой вспоминаю ваши искренние улыбки и громкие аплодисменты. И уже жду нового тура и новых встреч. Спасибо! Спасибо, команда OV!” – написала Таюне с хэштегами “тур 2018” и “ты в курсе”.

“Шикарная и очень красивая девушка. Желаю большого счастья и здоровья вашей семье и много новых хитов! Мне очень нравится песня Беги”, “Вы – мое небо, вы – мой океан, вы – мое небо, вас не отдам никому. Мой цветочек”, “Желаю Вам успеха, здоровья, бесконечного счастья, вдохновения и всего всего самого наилучшего” – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua