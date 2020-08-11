У Мінську закрили 6 центральних станцій метро

Центральні станції метро у Мінську — «Немига», «Молодіжна», «Фрунзенська», «Купаловська», «Октябрська», «площа Леніна» закрили на вхід і на вихід.

«Сюди у центр стягнули військових, альо поки тихо», — про це Громадському радіо розповіла жителька столиці Білорусі Надія.

Мінський метрополітен пише, що станції закрили з метою забезпечення безпеки пасажирів. Потяги слідують без зупинки. За інформацією з білоруських каналів у Телеграмі, до центру йдуть колони людей з усіх районів Мінська.

Також витворили карту, де позначають місця зосередження силовиків на основі зібраної інформації з Телеграм-каналів.

«Людей затримують поодинці. Намагайтеся ходити групами, щоб можна було відбивати один одного», — пишуть активісти.