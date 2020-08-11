Не хочете по-хорошому, буде по іншому

Росія вперше офіційно застерегла Ізраїль від ударів по Сирії. Черговий удар по території Сирії з боку ЦАХАЛ розлютив російську сторону, яка очевидно більше не буде стримувати сирійських військових від ударів по винищувачів ВПС Ізраїлю і відповідних ракетних ударів по території цієї країни.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації зробило з цього приводу спеціальну заяву, в якій прямо виступило з пересторогою для Тель-Авіва.

«Москва виступає проти нанесення Ізраїлем авіаударів по території Сирії і застерігає Тель-Авів від таких дій надалі, йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ. «Застерігаємо ізраїльське керівництво від повторення подібних кроків, що загрожують небезпечними наслідками для всього близькосхідного регіону», — заявили в міністерстві. Раніше стало відомо про удар ізраїльської авіації по населених пунктах Сирії в провінції Ель-Кунейтра. Загинули не менше чотирьох осіб», – про це повідомляє російське інформаційне виданні «Газета.ру».

На тлі того, що мова йде про першому застереження з боку Росії, фахівці висловлюють дві можливі версії подальшого розвитку подій, за умови, що ізраїльська сторона не відмовиться від своєї агресії проти Сирії – Росія надасть сирійським військовим всі дані для поразки ворожих цілей або ж російська сторона володіє інформацією про розгортання Іраном у цьому регіоні своїх ППО

Слід відзначити, що ізраїльська сторона поки що не відреагувала на заяву російського Мзс.