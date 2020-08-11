У Мінську помітили спецназ з російською символікою

Білоруська опозиція звинуватила Росію допомоги в розгоні протестних мітингів проти президента Білорусії Олександра Лукашенко в Мінську. Інформацію публікує Telegram-канал NEXTA Live журналіста Степана Путіло.

Так, канал опублікував повідомлення про те, що російський спецназ витягує за волосся з машин, що підтримують протестувальників гудками, молодих дівчат. «Ви готові це терпіти?!», — йдеться в повідомленні.

Але надалі телеграм-канал NEXTA видалив повідомлення.

Раніше повідомлялося про зведенні барикад у Бресті. і Мінську Городяни використовують підручні засоби, включаючи бетонні лавки. У силовиків жбурляють шматки тротуарної плитки. У відповідь загони ЗМОП використовують гумові кулі і світлошумові гранати.

В центрі білоруської столиці помічені автоматники, в ході стрільби гумовими кулями поранена в ногу журналістка.

9 серпня по всій Білорусі пройшли масові акції протесту і сутички з ОМОНом. Вони були викликані минулими президентськими виборами, на яких Лукашенко, за офіційними даними, набрав понад 80 відсотків голосів. Затримано 3 тисячі людей, постраждали декілька десятків.