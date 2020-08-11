Telegram буде намагатися перешкодити цензуру в Білорусі

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про введення в месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватися платформою.

«Ми включили наші інструменти антицензуры в Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв’язок в країні все ще дуже нестабільна, оскільки інтернет іноді повністю вимикається».

Засновник месенджера поширив свій профіль повідомлення, в якому йдеться про те, що інші платформи для спілкування (WhatsApp, Facebook і Instagram) в Білорусі на даний момент не працюють. Однак доступ до Telegram в білоруських громадян все ще залишається.

У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.