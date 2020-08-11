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Медики назвали полезные свойства кукурузы для здоровья

11.08.2020

Продукт улучшает память и спасает от рака.

Диетолог Ясемин Уйсал Унсал рассказал о малоизвестных полезных свойствах кукурузы для здоровья человека. Этот злак присутствует в рационе многих в самых разных формах.

Отмечается, что продукт не слишком калорийный, на 100 граммов приходится лишь 86 ккал, минимум жиров и 19 граммов углеводов. Благодаря своим антиоксидантным свойствам кукуруза способна снижать риск развития рака и болезней сердца.

В составе злака содержатся витамины C и B1, также там можно найти фосфор и магний. За счет наличия тиамина продукт благоприятно отражается на памяти. Фолаты позволяют снизить вероятность развития врожденных дефектов.

Полезными свойствами может похвастаться и кукурузное масло. Пантотеновая кислота, имеющаяся в продукте, защищает человека от стресса.

Кукурузные рыльца пригодны для использования в лечебных целях. Они содержат в себе углеводы, соли калия, натрия и кальция. Их применяют в качестве мочегонного средства, а еще они способствуют выведению камней из почек.

Фото: pixabay.com

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