Украину не поддержат — иностранцы забирают прибыль: Райффайзен Банк Аваль готовится вывести 4,27 млрд грн

Иностранцы не собираются поддерживать капиталами стабильность украинских «дочек» и вкладывать средства в их развитие.

Они выводят средства из нашей страны, делают это открыто и без ограничений. 11 сентября 2020 года Райффайзен Банк Аваль планирует провести общее собрание акционеров, на котором будет рассматривать вопрос вывода дивидендов на крупную сумму — 4,27 млрд грн.

То есть владельцы заберут 90% прибыли украинского финучреждения за 2019 год: 4,27 млрд грн из заработанных 4,75 млрд грн. И лишь 474,1 млн грн оставят в его резервном фонде. Даже не специалисты понимают, что это крохи.

Особенно в контексте ухудшения финансового состояния украинской банковской системы из-за пандемии коронавируса: 16 из 75 наших банков получили в первом полугодии 2020-го убытки, и многие находятся на грани окупаемости. Финансисты хором предсказывают рост убыточности в июле-декабре 2020-го, а банки с иностранным капиталом на этом фоне выводят капиталы из Украины.

Их мотивация понятна — поддержать свои материнские структуры за границей, не задумываясь, что будет с их иностранными «дочками», и украинскими в том числе.

Американская Федеральная резервная система и Европейский Центробанк неоднократно рекомендовали акционерам своих банков не выводить дивиденды из своих структур, оставлять их в резервных фондах на случай обострения коронакризиса в мире. К ним прислушиваются. Но вот, когда украинский Нацбанк еще весной 2020 года выдал аналогичную рекомендацию, ее тут же проигнорировали. И когда наш НБУ возглавлял Яков Смолий, и когда его сменил Кирилл Шевченко. К ним не прислушиваются и на рекомендации не обращают внимания. Иностранцы выводят дивиденды.

Это подтверждается и информацией по Райффайзен Банку Аваль, и по его коллегам. Ранее о выводе дивидендов заявляла наша дочка американского Ситибанка — в размере 2,1 млрд грн, а также европейской группы ING — ИНГ Банк (на 707,1 млн грн). Причем даже притом, что Ситибанк показал в июне-2020 убыток в размере 86,5 млн грн.

Это лишний раз доказывает, что иностранные банки, присутствующие в Украине, в последнюю очередь будут заботится о местных «дочках», а в первую — будут думать о финансовой поддержке материнских структур. Об этом стоит помнить украинским клиентам.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro