В России указали на странный момент с вакцинацией дочери Путина от COVID-19

Директор российского Центра им. Гамалеи, в котором планируют производить разработанную в РФ вакцину от коронавируса, Александр Гинцбург заявил, что не знает, как ею вакцинировалась дочь президента РФ Владимира Путина.

В комментарии «Интерфакс» он предположил, что она могла быть добровольцем. При этом сами россияне удивились, почему первой вакцину от COVID-19 получила дочь главы РФ, а не медики, которые больше подвергаются опасности подхватить болезнь.

«Наверно, добровольцем была, я паспорта не смотрел. В лицо всех добровольцев не знаю, это не ко мне. Я от вас это впервые слышу», – ответил журналистам Гинцбург.

Отметим, что Путин не назвал имя дочери, которой сделали прививку от коронавируса. По данным некоторых Telegram-каналов, речь идет о российской спортсменке, общественном деятеле Екатерине Тихоновой, которую давно называют вероятной дочерью главы РФ.

«Не Мария (дочь Путина) и врач, а Катерина (дочь Путина) и бизнесвумен, привилась новой вакциной. Ну-ну», – прокомментировал информацию главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Кстати, первую прививку в России (от оспы) сделала Екатерина II. В честь чего была отчеканена медаль с ее профилем и надписью: «Собою подала пример», – добавил Telegram-канале «Натанзон».

Комментарий Венедиктова (Telegram-канал aavst)

Скриншот сообщения (Telegram-канал «Натанзон»)