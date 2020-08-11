Во всей Беларуси власти отключили мобильный интернет

Жители Беларуси сообщают, что во вторник, 11 августа, после 18:00 во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет.

Об этом сообщается в оппозиционных белорусских Telegram-каналах.

«Брест, Гомель, Барановичи, Жлобин, Кобрин — мобильный интернет отключен», — сообщили читатели Нашей Нивы.

Также после 18:00 не работает мобильный интернет в Минске.

Жителей квартир на нижних этажах призывают открыть доступ к их WiFi, чтобы протестующие могли подключиться к интернету.

Тем временем белорусские ИТ-компании обратились к руководству Парка высоких технологий, чтобы стране вернули интернет.