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Нардепы сразу после Дня Независимости могут провести внеочередное заседание Рады

11.08.2020

Народные депутаты могут собраться на внеочередное заседание во вторник, 25 августа.

Об этом рассказала нардеп от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, вероятнее всего политики будут рассматривать законопроект о повышении минимальной заработной платы в Украине.

«Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом — голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 000 гривен с 1 сентября», — сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что решение о повышении минимальной зарплаты необходимо принять до конца августа 2020 года.

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