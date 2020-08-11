Розлучення чи вихід “в тінь”? З декларації Аллахвердієвої зник чоловік

Народний депутат від президентської партії “Слуга народу” Ірина Аллахвердієва стала одним з небагатьох парламентарів, декларації яких за майже рік на посаді зазнали суттєвих змін.

Причиною тому стало вочевидь розлучення політика з чоловіком – підприємцем Яшаром Аллахвердієвим. І хоча у ЗМІ відсутня інформація щодо розлучення нардепа, про це говорить її декларація. Можливо, чоловік зник з декларації політика з іншої причини – з метою приховування доходів і статків політика.

У базі НАЗК є лише дві декларації Аллахвердієвої – як кандидата на посаду нардепа і щорічна вже на посаді парламентаря за 2019 рік. І якщо у першій у розділі “члени сім’ї” є чоловік Аллахвердієвої Яшар, то у другій згадки про нього зникли.

У декларації кандидата на посаду за 2018 рік Аллахвердієвої серед членів сім’ї зазначено чоловіка і сина. Вона вказала володіння 50% квартири в Миколаєві на 63 квадратних метри і недобудовану квартиру в Одесі на 40 кв.м., а також готельний номер в Грузії на 30 кв.м., який також будується.

Чоловік Яшар володів нежитловим приміщенням в Миколаєві на 1 615 кв.м. і недобудованою квартирою в Одесі на 69 кв.м.

Аллахвердієва має коштовний жіночий годинник Frederique Constant моделі FC-310SQ2PD4 за майже 150 тисяч гривень.

У подружжя було два автомобілі: Lexus NX 200T 2016 року випуску Аллахвердієвої і Toyota Avalon 3.5 2006 року випуску її чоловіка.

Протягом 2018 року Ірина отримала загальний дохід близько 416 000 гривень. Серед них – 133 210 грн. зарплати від ПРАТ “СК “Уніка”, 211 272 грн. доходу від відчуження нерухомого майна, 4 111 грн. додаткового блага та 15 495 грн. страхових виплат. Дохід чоловіка-підприємця за 2018 рік не вказано, зазначено лише 2 789 грн. страхових виплат.

Всі заощадження родини були у готівці. Це 100 000 гривень, 50 000 доларів США і 30 000 євро Аллахвердієвої та 80 00 гривень, 60 000 доларів США та 10 000 євро її чоловіка Яшара.

У декларації за минулий 2019 рік згадок про чоловіка нардепа, як і про його майно, немає. Серед членів сім’ї вказано лише сина Каріма.

Проте окрім цих змін зазначено ще кілька. Наприклад, у переліку з’явився ще один об’єкт нерухомості – земельна ділянка в Лиманах Вітовського району Миколаївської області на 77 300 кв.м. (!). Попри те, що право власності на цю нерухомість було набуто ще у 2007 році, у минулій декларації цієї ділянки не було.

У декларації залишився недобудований готельний номер у Грузії, проте зникла недобудована квартира Аллахвердієвої в Одесі.

За 2019 рік Аллахвердієва заробила у Верховній Раді 158 911 грн. і 100 960 грн. у ПРАТ “СК “Уніка”; отримала 200 грн. та 17 512 грн. додаткового блага і 691 856 грн. повернених коштів за договором купівлі-продажу майнових прав (вочевидь, компенсація за недобудовану квартиру в Одесі, – ред.).

Сто тисяч гривень на тридцять тисяч євро заощаджень Аллахвердієвої у готівці залишилися на місці, а от грошові активи в доларах США виросли на 25 тисяч.

Про чоловіка, чи вже колишнього чоловіка Аллахвердієвої відомо небагато. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено, що Яшар Аллахвердієв – фізична особа-підприємець.

ФОП зареєстровано у Миколаєві, йому майже два роки і основним видом його діяльності є “діяльність страхових агентів і брокерів”. Серед інших видів діяльності вказано технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; надання в оренду будівельних машин і устатковання; вантажний автомобільний транспорт; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем; інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Довідка:

Народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Аллахвердієва місяць тому мимоволі стала героїнею скандалу у Верховній Раді, після того як в мережу потрапила розмова Давида Арахамії і Олександра Корнієнка про її жіночі якості. Так, колеги по фракції назвали Аллахвердієву, зокрема, “робочою бабою” і “корабельною сосною”. Сама народний депутат відреагувала на скандал, відповівши, що, “особисте життя жінки обговорюють чоловіки, які в ньому не беруть участі”, а також назвала фейком дану розмову. Варто зазначити, що чоловік зник з декларації Аллахвердієвої ще до скандалу з “сосною”, адже її було подано 14 травня 2020 року, а скандал мав місце вже наприкінці червня.

Про початок кар’єри Ірини Аллахвердієвої фактично немає публічної інформації. Політик закінчила Миколаївську державну аграрну академію за спеціальністю “облік та аудит”. Економіст з бухгалтерського обліку та фінансів. Вона обіймала посаду заступника директора Миколаївського міського страхового агентства ЗАТ “Інкомстрах”, а також заступника директора з розвитку в Миколаївській філії “ІНГО Україна” – компанії, яка теж займається страхуванням. Перед тим, як отримати мандат народного депутата, Аллахвердієва офіційно обіймала посаду директора Миколаївської філії страхової компанії “Уніка”.

Аллахвердієва пройшла до Верховної Ради під № 116 в списку партії “Слуга народу”. Вона є членом Комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, головою підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання. Голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Народний депутат Аллахвердієва славиться модними нарядами, які вона носить на роботу до Верховної Ради, причому ці наряди є досить відвертими. Депутат від “Слуги народу” любить з’являтися в будівлі парламенту в екстравагантному і гламурному одязі і з модними жіночими аксесуарами (наприклад, сумочка від Gucci або сукня від Versace). Деякі джерела вже нарекли модницю прізвиськом “fashion-діва 9-го скликання”.

26 січня 2020 року Ірина Аллахвердієва потрапила в аварію в Миколаєві. За інформацією місцевих ЗМІ, депутатка їхала на своєму джипі Lexus NX200 вулицею Пушкінською, і в невдалій спробі припаркуватися, перебуваючи в крайньому лівому ряду, зіткнулася з Mazda. На щастя, ніхто в аварії не постраждав.