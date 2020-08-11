Капитан белорусской милиции ушел в отставку на фоне протестов: «Моя совесть чиста»

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов ушел в отставку на фоне протестов и противостояния людей с силовиками, происходящих в стране.
О своем решении офицер собщил на странице в Instagram. «17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», – написал он
В комментариях многочисленные пользователи поблагодарили Емельянова за этот поступок, называя его решение грамотным и правильным.
Капитан белорусской милиции подал в отставку на фоне протестов в стране (Instagram Егора Емельянова)
Читайте також: Коломойський виступив на захист Гладковских: «Може, їх треба нагороджувати, а не шельмувати»