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Капитан белорусской милиции ушел в отставку на фоне протестов: «Моя совесть чиста»

11.08.2020

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов ушел в отставку на фоне протестов и противостояния людей с силовиками, происходящих в стране.

О своем решении офицер собщил на странице в Instagram. «17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», – написал он

В комментариях многочисленные пользователи поблагодарили Емельянова за этот поступок, называя его решение грамотным и правильным.

Капитан белорусской милиции подал в отставку на фоне протестов в стране (Instagram Егора Емельянова)

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