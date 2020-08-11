Повінь – зміна системи

Menu
Close

Сидели без зарплаты целый год: в Украину из Бразилии вернулись 12 моряков судна SRAKANE

11.08.2020

В Украину из Бразилии вернулись наши сограждане — члены экипажа судна SRAKANE.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook, 12 украинцев, входивших в состав экипажа судна почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину, оставаясь в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия).

Получить деньги моряки смогли только после вмешательства украинских консулов в Сан-Паулу. Также дипломаты обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одного из наших соотечественников.

 

Читайте також:   В Україну хоче повернутися який звинуватив Порошенка в корупції соратник Кононенко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *