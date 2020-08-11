Суд в очередной раз отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу

Киевский апелляционный суд отложил на 27 августа судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.

Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы отложили на 27 августа в 14:15», — сказали в пресс-службе.

14 июля в 16:00 в Киевском апелляционном суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Однако вчера днем в Киевском апелляционном суде проводилась эвакуация из-за сообщения о заминировании. В результате взрывоопасных предметов не было обнаружено.