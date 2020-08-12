Що втратила Білорусь у пошуках альтернативи російської нафти

У Білорусі вирішили замінити російських постачальників нафти на Азербайджан і Норвегію. Але всього за півроку проект обернувся мільйонними збитками, подробиці з’ясовувала кореспондент Sputnik Данара Курманова.

На початку 2020 року Білорусь стала шукати заміну постачальникам нафти з Росії. Однак експеримент провалився: альтернативу російській нафті не знайшли за п’ять місяців. Про це свідчить звіт по імпорту Національного статистичного комітету республіки (Белстат).

Незважаючи на укладення контрактів на постачання нафти з іншими країнами, з січня по травень поточного року Білорусь закупила близько 4,1 мільйона тонн сировини у Росії на 689,8 мільйонів доларів. При цьому загальна сума витрат на імпорт склав 904,8 мільйона доларів.

Чому нафтохімічна галузь Білорусі так і не змогла замінити російських постачальників? Відповідь на це питання шукав Sputnik.

Суть нафтового спору

Про те, що Білорусь і Росія не змогли домовитися про вартість нафти на 2020 рік, стало відомо ще в січні. Білорусь відмовилася платити російським компаніям премію в 10 доларів за кожну тонну нафти, що поставляється.

Премією називається вигода нафтових компаній, яка залишається після продажу сировини. У нафтовій галузі прибуток формується за рахунок надбавки розміром 6-10 доларів за тонну нафти. Інші складові вартості “чорного золота” – це собівартість його видобутку і транспортування.

Виходить, у бюджеті нафтової компанії залишається тільки надбавка, або, як її інакше називають, премія. Тому Росія вважала виплату необхідною. До того ж між РФ і Білоруссю відсутня експортне мито. Так що нафта для Білорусі продається істотно дешевше, ніж на світовому ринку.

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Скільки Білорусь переплатила за альтернативну нафту – інфографіка

Пропозиція російської сторони знизити розмір премії до 6 доларів також не увінчалася успіхом. У зв’язку з цим постачання вуглеводневої сировини з РФ до Білорусі значно знизилися – в січні до угоди з республікою прийшли тільки компанії групи “Сафмар” Михайла Гуцерієва.

На тлі скорочення обсягів російської нафти, що надходить в Білорусь, президент країни Олександр Лукашенко доручив “Бєлнєфтєхіму” знайти альтернативні джерела нафти. І, здавалося б, його доручення було виконано – в цілях диверсифікації поставок Білорусь домовилася про купівлю нафти з Азербайджаном, Саудівською Аравією і Норвегією. Однак проект приніс збитки, про що глава Білорусі заявив сам в ході послання парламенту 4 серпня. За словами президента, “нафтових розборок з Росією” бюджет недоотримав 1,5 мільярда білоруських рублів.

Ілюзія альтернативи

Чому ж спроба замінити російську нафту не спрацювала? Щоб розібратися в ситуації, Sputnik провів дослідження, базуючись на звітах Белстата і відкритих даних концерну “Белнефтехим”.

Справа в тому, що останні роки Білорусь отримувала від Росії 24 мільйони тонн “чорного золота” в рік. Покрити такі потреби з допомогою інших країн виявилося досить проблематично. З січня по травень 2020 року Білорусь імпортувала 5 мільйонів тонн нафти з-за кордону – і тільки 5,4% від цього числа було закуплено в Азербайджані. Ще 3,3% обсягу змогла забезпечити Норвегія. Саудівська Аравія і того менше – 1,6%.

Однією з головних проблем в ході поставок стала дорога логістика. Приміром, щоб отримати всього 80 тисяч тонн норвезької нафти, Білорусі довелося перевозити її через Литву, порт Клайпеди. За транспортування цього тонкого нафтового струмка республіка ще й заплатила за 20 доларів за тонну, що перевищує вартість російської премії в два рази.

Через Клайпеду і відправили партію нафти з Саудівської Аравії. А щоб доставити сировину з Азербайджану, довелося задіяти інший морський маршрут – турецький порт Джейхан і Одесу в якості перевалочного пункту. Все це знову несе додаткові витрати. Тому левова частка поставок залишилася за Росією – близько 4,1 мільйонів тонн нафти, або 82% за п’ять місяців.

Всі дороги ведуть у Москву

Дані Белстата вказують ще на одну цікаву деталь. Серед альтернативних постачальників нафти в звіті комітету фігурують Литва і Україна. Проте, як раніше повідомив “Белнефтехим”, нафта, закуплена у Литві, виявилася російською. Просто її придбали через трейдерів за ціною без премії і відправили в Білорусь з Клайпеди.

Так ж ситуація з закупівлями з України, каже експерт Фінансового університету при уряді РФ, провідний аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков. “Білорусь закупила російську нафту і завезла її через Україну і Литву, – пояснив він. – А в статистиці вона відображена як чужа”.

У результаті пошуки альтернативних джерел обернулися для білоруського бюджету зайвими витратами. Хоча з початку 2020 року Белстат не публікує обсяги імпортованої нафти, їх можна дізнатися з відкритих даних “Белнефтехима”. Експерт зазначив, що російська нафта коштувала б Білорусі дешевше всього – навіть з урахуванням премії.

“Навіть якщо подивитися на середні ціни по країнах СНД і далекому зарубіжжю, зазначені в Белстате, очевидно: середня ціна за тонну нафти в близькому зарубіжжі становить 169 доларів, і її майже повністю визначає Росія, – міркує Ігор Юшков. – А середня ціна по Норвегії і Саудівської Аравії – 236 доларів”.

Ціни ростуть

Аналізуючи різницю в цінах кожній державі, експерт навів такі цифри: середня ціна російської нафти з січня по травень 2020 року не перевищує 172,5 доларів за тонну. У той же час середня ціна азербайджанської нафти досягла 238,5 доларів за тонну, а литовські поставки обійшлися Білорусі в 225 доларів за тонну нафти в середньому. Найвищі розцінки опинилися у Норвегії – близько 316 доларів за тонну.

Ситуацію не врятував навіть контракт з Саудівською Аравією, чиє сировина вважається одним з найдешевших: 121,3 долара за тонну нафти в середньому. За словами Ігоря Юшкова, в березні 2020 року після відмови від продовження угоди ОПЕК+ на другий квартал Саудівська Аравія надавала всім знижки від ринкових цін на квітень.

“Виходить, Білорусь купила танкер нафти, скориставшись цією знижкою. Отже, ціна за барель склала трохи вище, ніж 16,2 долара за барель. Але російська нафта виходить все одно дешевше, так як у квітні російська нафта коштувала 8 доларів за барель”, – уклав експерт.

Порівняння середніх цін на нафту дозволяє з’ясувати, скільки Білорусь переплатила за альтернативну сировину. Республіка придбала 270 тисяч тонн нафти в Азербайджані за 64,4 мільйона доларів. Але аналогічний обсяг нафти можна було купити у Росії – за 46,6 мільйона доларів.

Ідентична ситуація з Литвою, де Білорусь закупила російську нафту з переплатою в 16,8 мільйона доларів. Найбільший показник переплат у Норвегії – 166 тисяч тонн нафти обійшлися Білорусі у 52,5 мільйона доларів, коли Росія могла продати такий же обсяг сировини майже на 24 мільйони доларів дешевше. Результат: 59,5 мільйонів доларів переплати в середньому, і це без обліку закупівель з України (дані по них знайти не вдалося).

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