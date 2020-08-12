Після пандемії коронавіруса і скасування введених обмежень банківські рахунки росіян потрапили під жорсткий контроль: податківці почали в чотири рази частіше перевіряти їх. Перевіряючих цікавить інформація про наявність рахунків і грошей на рахунках всіх категорій клієнтів, повідомляє газета «Ведомости».

В Асоціації банків Росії (АБР) підкреслюють, що з-за кількості запитів банки не встигають обробляти їх в повному обсязі. Федеральна податкова служба (ФПС) у свою чергу наполягає, що кількість заявок є нормальним, а зростання пов’язане з відновленням перевірок після періоду обмежень за коронавіруса.

Проте експерти вважають, що справа не тільки в тривалому періоді простою. «Утворилася ситуація, при якій у податкових органів кілька місяців були зв’язані руки, а час йде, і планові показники для податкових органів ніхто не відміняв», — пояснив юрист адвокатського бюро Forward Legal Федір Закабуня.

Компанії зараз перевіряють на схеми приховування коштів, а громадян — на отримання неофіційних доходів. Економісти вважають, що велика кількість перевірок може ще більше нашкодити і так потерпілому за час пандемії малому і середньому бізнесу. Експерти закликають підтримувати бізнес в кризу, щоб зберегти стабільність економіки.