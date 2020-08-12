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В Раде утвердили дату внеочередного заседания

12.08.2020

В Верховной раде согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Александр Качура. 

По его словам, за день до внеочередной сессии, 24 августа Рада проведет торжественное заседание в честь дня Независимости.

Ранее председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что на внеочередном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о повышении минимальной зарплаты.

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