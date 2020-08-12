В Минске на Каменной Горке возводят баррикады, начались столкновения

На Каменной Горке в Минске собралось несколько сотен человек. Они начали сооружать баррикады и останавливать движение.

Об этом сообщает Onliner.

Было не меньше трех хлопков, видны вспышки и дым. Там применяют светошумовые гранаты.

ГАИ перекрыла движение из Каменной Горки в центр по улице Притыцкого.

«На развязке в районе «Пушкинской» несколько парней вытащили на центрдороги скамейку и мусорные баки, пытаются сооружать баррикады и останавливать движение» — говорится в сообщении.

Также, по данным NEXTA, начались столкновение. На Каменной Горке слышны разрывы гранат.