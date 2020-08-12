В МВД Беларуси заявили, что не разглашают информацию о местонахождении задержанных

При этом можно узнать, есть ли человек в списке задержанных

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что не разглашают информацию о задержанных. Можно узнать лишь, есть ли человек в списке пойманных милицией.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно… Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения. Сведения о месте содержания гражданина не разглашаются», — проинформировала она.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых со значительным отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты.