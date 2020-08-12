На Житомирщині знайшли рідкісний древлянський човен

Біля с. Хочине Олевського району археологи витягли з річки Уборть практично цілий стародавній човен.

Про це передає Житомирський обласний туристичний інформаційний центр.

Знайденим експонатом виявилась дев’ятиметрова древлянська довбанка, зроблена з соснового стовбура. Подібні судна застосовувалися для перекидання військової сили або торгових перевезень, керувалися екіпажем з семи чоловік.

Оскільки р. Уборть була досить глибокою з крутими поворотами, перевантажений човен міг перекинутися й затонути. Ще однією, поки що робочою, версією є напад місцевих розбійних угрупувань під час перевезення вантажу.

Рідкісну довбанку відвезли в краєзнавчий музей Олевська.

Археологічні розкопки тривають.





