На Житомирщині знайшли рідкісний древлянський човен

Біля с. Хочине Олевського району археологи витягли з річки Уборть практично цілий стародавній човен.
Про це передає Житомирський обласний туристичний інформаційний центр.
Знайденим експонатом виявилась дев’ятиметрова древлянська довбанка, зроблена з соснового стовбура. Подібні судна застосовувалися для перекидання військової сили або торгових перевезень, керувалися екіпажем з семи чоловік.
Оскільки р. Уборть була досить глибокою з крутими поворотами, перевантажений човен міг перекинутися й затонути. Ще однією, поки що робочою, версією є напад місцевих розбійних угрупувань під час перевезення вантажу.
Рідкісну довбанку відвезли в краєзнавчий музей Олевська.
Археологічні розкопки тривають.